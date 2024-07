Met de paardentram door Doesburg

DOESBURG – Regelmatig is het mogelijk een ritje te maken met de paardentram in Doesburg. Zo ook afgelopen zaterdag. De fjordenpaarden stonden in de Koepoortstraat al klaar om te bezoeker een mooi ritje door de mooie Hanzestad te geven. Het is ​​​​​​een mooie gelegenheid voor vakantiegangers, maar ook voor Doesburgers, om de Hanzestad te verkennen. De tram was dan ook goed gevuld.

Het ritje met de huifkar is nog tot en met 31 augustus weke zaterdag te maken, tenzij het te warm is. Op 3, 10, 17, 24 en 31 augustus vertrekt de tram vanuit de binnenstad. In 60 minuten worden de bezoekers rondgereden door de stad en wordt verteld over de rijke geschiedenis van de stad.

Foto: Hanny ten Dolle

