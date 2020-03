Leerlingen Boomgaard spreken af: geen mobiel op de fiets

DIEREN – Je mag je op de fiets niet laten afleiden door je telefoon. Daar zijn de leerlingen van groep 7/8 van basisschool de Boomgaard Dieren-Zuid het wel over eens. Maar je mobiel uitzetten, dát is voor velen nog wel een stapje te ver. Gastdocent Daan Steenman van Veilig Verkeer Nederland kwam dinsdag 10 maart in de klas om hierover met de kinderen te praten.

“Een paar seconden afleiding kan al fatale gevolgen hebben”, benadrukte Steenman. Een boodschap die bij de leerlingen wel aankomt. Ze hadden zich wel gerealiseerd dat een ongeluk zou kunnen gebeuren als je op je telefoon let en niet op het verkeer, maar dat dat slecht af kan lopen, daar stonden ze nog niet zo bij stil. Een filmpje over Tommy-Boy, die op 13-jarige leeftijd overleed na een ongeluk omdat hij op zijn telefoon keek, maakt diepe indruk.

En tóch, ondanks alle waarschuwingen, vinden de jongens en meiden uit groepen 7 en 8 het lastig om hun telefoon ook echt weg te stoppen als ze op de fiets zitten. Ze snappen wel dat dit de veiligste oplossing is en daarom tekenen ze samen met verkeerswethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden een lijst met afspraken. De kinderen beloven hiermee op zijn minst het geluid van hun telefoon uit te zetten, voordat ze opstappen nog even hun berichtjes te checken en hun vrienden niet te appen als ze weten dat deze op de fiets zitten.

“Vooral voor de leerlingen van groep 8, die volgend jaar naar de middelbare school gaan, is het goed om hierover na te denken”, zegt Hofstede. “De gemeente zorgt natuurlijk voor veilige fietspaden met goede verlichting en dergelijke, maar kinderen èn volwassenen moeten ook kijken naar wat ze zelf kunnen doen.” Ze vindt het belangrijk dat er op scholen wordt gepraat over veiligheid in het verkeer en bracht dan ook graag een bezoek aan de school. Vrijdag 13 maart was ze te gast op de Holtbanck in Rheden, die dezelfde les voorgeschoteld kreeg. Sinds 1 juli vorig jaar is het niet langer toegestaan een telefoon in je hand te hebben op de fiets. Het gebruik van de smartphone op de fiets leidt tot een 40 procent grotere kans op een verkeersongeval. Volgens inschattingen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid speelt smartphonegebruik een rol bij één op de vijf fietsongelukken waarbij jongeren betrokken zijn.

Foto: Linda Peppelman