Zonnepanelen voor Loenermark

LOENEN – Voetbalvereniging Loenermark heeft twaalf zonnepanelen laten plaatsen. In de laatste week van mei heeft Installatiebedrijf Slief de panelen geïnstalleerd en aangesloten.

De verwachting is dat met de opgewekte energie het dagverbruik van de vereniging gecompenseerd kan worden. Met de installatie heeft Loenermark wederom een duurzame stap voorwaarts gezet. De zonnepanelen zijn deels gesubsidieerd door Loenen Energie Neutraal (LEN).

Voetbalvereniging Loenermark uit Loenen heeft het verduurzamingstraject een aantal jaren geleden ingezet. Zo is de traditionele verlichting binnen en buiten vervangen door ledverlichting, veelal geschakeld op bewegingsmelders. Ook is er een zoneregeling met betrekking tot het verwarmen van het clubgebouw en zijn energieslurpende apparaten vervangen door energiezuinige.

Zonnepanelen plaatsen was eerst niet interessant voor de voetbalvereniging omdat er veel bomen rond het clubgebouw stonden die voor de nodige schaduw zorgden. Door natuurlijk proces zijn er nu minder bomen waardoor de zonnepanelen nu toch zin hebben.