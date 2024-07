Zomerse ‘Ster van Middachten‘ bij Boul’Animo

DIEREN – Zaterdag 20 juli werd op het zonovergoten Sportpark Het Nieuwland in Dieren op het complex van Boul’Animo het jaarlijkse open toernooi ‘De Ster van Middachten’ gespeeld. Grote namen in jeu des boulesland waren uit alle windstreken naar Dieren afgereisd, op jacht naar de begeerde titel en de mooie prijzen, maar ook sterke teams uit de regio en teams van het organiserende Boul’Animo waren present om hun krachten te meten.

Het maximale aantal van 48 doublettes vulde de deelnemerslijst. De wedstrijdleiding, in handen van de ervaren Nettie Lensink en Jhonny Saalmink, had besloten deze keer een ronde voor te loten. In de tweede ronde speelden de winnaars tegen de winnaars. Daarna gingen de 16 beste teams naar de A-poule. De overigen werden naar resultaat ingedeeld in een B- en C-poule. In de poules werden drie voorgelote partijen gespeeld. Na felle strijd en vaak lange partijen tussen aan elkaar gewaagde teams, werd de balans opgemaakt. Voor de finale van het toernooi plaatsten zich Karel Los (Apeldoorn) met Chris Saurel (Zwolle) en Mourad el Ansari met Dennis Nugteren (Boul’Animo) Om gezondheidsredenen moesten Karel en Chris zich helaas terugtrekken. Edwin Seegers en Patrick van der Schief namen de vrijgekomen plaats in.

In tegenstelling tot veel voorgaande partijen was de finale een eenzijdige partij. Met 13-1 hielden Mourad en Dennis (foto links) de titel en de winst in eigen huis. Bas Musch met Mike Straatmans en Erwin Verhaaf met Frank Schepers eindigden voor Boul’Animo op een mooie vijfde en zesde plaats in dit sterke veld. De winst in de B-poule ging naar Peter Bonarius met Justin Wurring uit Hilversum, met Rick Brietenstein en Ans Nootenboom als knappe derde. Jelle Thuis met Rene Vreeswijk en Sabine Diks met Asmara Leatemia hielden de eer voor Boul’Animo hoog in de C-poule als derde en vijfde. Boul’Animo kan terugzien op een zeer geslaagd toernooi in de gekende uitstekende sfeer.