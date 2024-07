Zomerse Open Coffee

VELP – Donderdag 11 juli is de laatste Open Coffee Velp voor de zomervakantie. Op deze dag staan de deuren van Ondernemershuis in het Astrum College van 10.00 tot 12.00 uur weer open voor ondernemers om te komen werken aan hun netwerk. Deze Open Coffee Velp wordt anders dan andere. Speciale gast van juli is Gesiena Liedmeier, historisch strijkinstrumentenbouwer, beeldsnijder en musicus; een bijzondere artistieke duizendpoot die niet alleen muziekinstrumenten bouwt en versiert met houtsnijwerk, maar ze ook nog bespeelt. Daarnaast schildert ze, maakt ze houtsnijwerk, exposeert ze regelmatig, publiceert ze boeken,

Aanmelden is niet verplicht maar wordt wel gewaardeerd. Dit kan via ocvelp@gmail.com.