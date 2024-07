Zomerpicknick in boomgaard

VOORSTONDEN – Bezoekers aan Boomgaard Voorstonden kunnen zaterdag 6 juli genieten van een zomerse grill-picknick. De middag is een initiatief van de beweging #Opladers in samenwerking met Jantine Woldendorp, eigenaresse van deze prachtige plek. #Opladers brengt ouders in contact met elkaar, onder andere door het organiseren van leuke activiteiten. “Door zo’n middag is er ruimte voor ouders om elkaar te ontmoeten, het gesprek met elkaar aan te gaan en even te ontspannen”, aldus de aanjagers Esther Bakker en Fiona Vloet van #Opladers.

De middag staat dus in het teken van lekker eten, spelen en met elkaar kletsen. Iedereen neemt een gerecht en eigen picknickkleed, bord, bestek en beker mee.” Met elkaar leggen we de grillplaat vol lekkere hapjes”, aldus de organisatie. Aanmelden kan door het inschrijfformulier aan te vragen via boomgaardvoorstonden@gmail.com.