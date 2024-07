ZomerKunst in Brummen en Eerbeek

EERBEEK/BRUMMEN – In het programma ZomerKunst biedt SWB verschillende creatieve workshops. De eerste staat zaterdag 20 juli op het programma, wordt gegeven door Marij Verhaevert en gaat over improvisatietheater. Deelnemers leren basistechnieken van het improviseren, het accepteren van spelimpulsen, vormgeven van de ruimte, goochelen met de tijd en het creëren van personages. Verschillende oefeningen en spelvormen geven houvast om zowel humoristische als meer diepgaande theatrale situaties te spelen. De workshop wordt gehouden bij Plein 5 in Brummen en duurt van 11.00 tot 14.00 uur.

Op zaterdag 3 augustus is er in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek een workshop graffiti onder leiding van Martin Stuiver. Marije Verbeeck geeft op zaterdag 17 augustus een workshop schrijve in de bibliotheek in Brummen en Gerrit Bouhof leert de beginselen van het houtsnijden bij op zondag 31 augustus in het Tjark Riks. Op zaterdag 14 september is er een uitmarkt en eindfeest in het Tjark Riks. Alle activiteiten duren van 11.00 tot 14.00 uur.

Deelname is gratis en aanmelden kan via kunst@welzijnbrummen.nl.