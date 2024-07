Zomereditie van Sallands Bakfeest: laagdrempeligfamiliefeestje in combinatie met de zomerkermis

DALFSEN – De organisatoren van het Sallands Bakfeest hebben iets nieuws verzonnen: op zaterdagavond 6 en zondagmiddag 7 juli organiseren ze voor het eerst een zomereditie van hun roemruchte evenement. Anders van opzet dan het jaarlijkse feest in november: laagdrempelig, voor de hele familie en met gratis entree.

Het evenement, met behoorlijk grote namen, zoals Dennie Christian, Harten 10 (in de originele samenstelling) en Ancora, valt samen met de zomerkermis in Dalfsen, die deze week van woensdag tot en met zondag plaatsvindt op het evenemententerrein. Dat is dus ook de plek waar de Zomereditie van het Sallands Bakfeest plaatsvindt: niet aan de Brinkweg, maar op het buitendijkse terrein achter het gemeentehuis van Dalfsen. Dat gemeentehuis speelde trouwens wel een rol in de manier waarop de Zomereditie zijn uiteindelijke vorm kreeg. Want de totstandkoming hing van toevalligheden aan elkaar.

“We wilden wel eens een feestje met echt mooi weer”, vertelt Bert Dijsselhof namens de zes lokale ondernemers die het Bakfeest al jaren vorm geven. “We dachten al langer aan een zomerse variant, maar dan meer gericht op de oude garde: de tegenwoordige veertigplussers die de eerste edities van het Sallands Bakfeest hebben meegemaakt. Daarnaast kregen we de laatste jaren signalen dat mensen vonden dat het Sallands Bakfeest te groot, te massaal werd. We wilden dus een kleinschaliger variant, laagdrempelig en vooral zonniger.” “We zijn dus de mogelijkheden gaan onderzoeken”, neemt Gerwin Visscher het over. “We hebben verschillende alternatieve locaties onderzocht, maar de meesten stuitten op praktische bezwaren. Uiteindelijk kwamen we uit op het evenemententerrein. Maar toen de gemeente de vergunning wilde afgeven voor zaterdag en zondag, bleek dat de Zomerkermis toen al op het programma stond. In plaats van het af te gelasten, besloten we de handen ineen te slaan en in overleg met de kermisexploitanten te bekijken of beide evenementen samen konden plaatsvinden.”

Beide partijen sloegen de handen ineen; het terrein is er groot genoeg voor. “En zo kunnen we elkaar versterken”, aldus Visscher, “ook omdat het in beide gevallen gaat om een feest voor de hele familie. Terwijl de kinderen in de draaimolen of de botsautootjes spelen, kunnen de ouders genieten van de muziek.”

De kermis staat vooraan, bij de entree van het evenemententerrein, terwijl het podium van het Bakfeest meer richting de rivier staat, maar uiteraard wel naar het kermisterrein toe gekeerd. Er komen zitjes en statafels, en hoewel het podium is afgeschermd met een overkapping, vintd het evenement dus plaats in de open lucht. “Wat dat betreft zijn we wel heel afhankelijk van het weer”, weet ook Bert Dijsselhof. “Bij stevige regenval hebben we nog wat noodmaatregelen achter de hand, maar we hopen toch vooral op een zonovergoten familiefeest.” Met de reeks artiesten op het programma zou dat zonder meer moeten lukken. Zaterdagavond 6 juli gaat het evenement om 20.30 uur van start met optredens van de PPM Band, Ancora en DJ Eric Doctor, die de optredens met muziek verbindt. Zondagmiddag gaat het feest om 15.00 uur verder met Heer en Meester, Dennie Christian en Harten 10.

Niet onbelangrijk: om organisatorische redenen werkt de Zomereditie van het Bakfeest met andersoortige munten als op het eigenlijke Bakfeest. Oude munten van het Bakfeest kunnen hier dus niet worden benut (maar later dit jaar, in november, weer wel op de nieuwe editie van het originele Bakfeest).

Of de Zomereditie een vervolg krijgt, is onduidelijk. Dat hangt af van het succes van deze eerste editie. Het zestal gaat daarna evalueren. Overigens zijn de voorbereidingen voor het originele Bakfeest – straks in november voor de 21ste keer – alweer van start gegaan.

