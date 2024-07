Zomerdagen op Landgoed Klarenbeek

KLARENBEEK – Op het Landgoed Klarenbeek worden twee weekenden op rij de zomerdagen gehouden. Van donderdag 11 tot en met zondag 14 juli en donderdag 18 tot en met 21 juli zijn de theetuin, brasserie en fabrieksmuseum geopend. Op deze dagen is het Landgoed van 10.00 tot 16.00 uur geopend. Het Fabrieksmuseum is op deze dagen gratis te bezoeken. Ook is het mogelijk om een inhoudelijke rondleiding te krijgen op zondagen 13, 20 en 21 juli om 11.00 uur. Aanmelden kan via info@landgoedklarenbeek.nl. De kosten van de rondleiding zijn 6 euro per persoon. De opbrengst komt ten goede aan het behoud van het erfgoed.