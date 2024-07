Zomerconcerten van OLTO

LOENEN – Op donderdagavond 4 juli houdt muziekvereniging OLTO uit Loenen haar jaarlijkse zomerconcert. Deze avond laat zowel het opleidingsorkest als het harmonieorkest van zich horen met een gevarieerd programma. Beide orkesten staan deze avond onder leiding van dirigent John Brouwer. Het concert begint om 19.30 uur en wordt, bij mooi weer, gehouden op de parkeerplaats van Dorpscentrum De Brink. Bij slecht weer zal het concert binnen plaatsvinden.

Wie op 4 juli verhinderd is kan op zaterdag 6 juli om 14.30 uur in de herkansing. Dan speelt de vereniging hetzelfde programma tijdens het AMF muziekfestival in de Rabozaal van Orpheus in Apeldoorn. Dit festival wordt gehouden ter ere van het 90-jarig bestaan van de Apeldoornse Muziek Federatie en biedt een dag vol muziek met optredens van veertien muziekgezelschappen en zeventien koren, van 12.00 uur tot 23.00 uur. Het programma is te vinden op de website van Orpheus.

Beide concerten zijn gratis toegankelijk. Voor het AMF festival op zaterdag 6 juli is wel een toegangsticket nodig. Dit is gratis te reserveren via de website van Orpheus of af te halen aan de kassa van Orpheus.