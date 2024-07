Zomerconcerten door Eendracht Eerbeek

EERBEEK – Voordat de leden van muziekvereniging Eendracht aan hun zomervakantie beginnen, geven zij nog een tweetal buitenconcerten. Op zondagmorgen 7 juli spelen het Leerlingenorkest en het Fanfareorkest van Eendracht bij de om 11.00 uur bij muziektent aan de Kanaalweg in Eerbeek. Het leerlingenorkest heeft vorige week succesvol meegedaan aan het jeugdfestival in Spankeren. Het juryrapport was lovend over het enthousiaste en aantrekkelijke spel van de muzikanten van het Leerlingenorkest. Ditzelfde muzikale programma zal het orkest ook op zondagmorgen 7 juli laten horen.

Onder leiding van Paul van Gils verzorgt ook het fanfareorkest ook een optreden op donderdagavond 11 juli om 20.00 uur op het Stuyvenburchplein in Eerbeek. Bij eventueel slecht weer gaan de concerten niet door.