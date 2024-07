Zomeractiviteiten voor kinderen

GEM. RHEDEN – Onder de noemer Rheden Ontdekt zijn er allerlei leuke sportieve en creatieve activiteiten in de gemeente Rheden. Deze worden georganiseerd door Sport in Rheden, Incluzio en de Zoomerij.

Op woensdag 31 juli kunnen kinderen tot en met 6 jaar meedoen aan Monkey Moves, een sport- en spelactiviteit in Buurthuis de Poort in Velp. Kinderen van 2 tot en met 4 jaar kunnen om 10.00 uur terecht en de groep van 4 tot en met 6 jaar start om 11.15 uur. Op donderdagmiddag 1 augustus kan iedereen met en zonder ervaring komen dansen in de Zoomerij Dieren. Professionele docenten van de Dansverbinderij verzorgen een fijne dansmiddag, die om 13.30 uur begint voor kinderen van 6 tot en met 9 jaar. Deelnemers van 9 tot en met 12 jaar zijn om 14.45 uur welkom.

Dinsdagmiddag 6 augustus is er zomerfestijn bij buurthuis De Drieschaar in Dieren en woensdagmiddag 14 augustus bij Korfbalvereniging Rheko in Rheden. Kinderen tot en met 12 jaar zijn met hun familie en vriendjes welkom om te springen, spelletjes te doen, te knutselen en pizza te bakken. Beide feesten beginnen om 13.00 uur.

In Speeltuin ’t Akkertje aan de Dr. van der Feltzlaan in Velp is een nieuw stepcircuit geopend. Kinderen kunnen de fijne kneepjes van het steppen leren onder begeleiding van Sport in Rheden, op donderdag 8 augustus van 14.00 tot 15.30 uur. Deelnemers kunnen hun eigen step meenemen, maar wie er geen heeft, kan er eentje lenen.

Speciaal voor peuters is er dinsdag 13 augustus om 14.30 uur de activiteit ‘Op vakantie in de bieb’ bij Zoomerij Velp. Samen met muzikant Gert Jan Meijer zingen de kinderen liedjes, bouwen tenten, doen leuke activiteiten en wordt er een boekje gelezen bij een gezellig kampvuur.

Meer informatie staat op rhedenontdekt.nl, waar kinderen ook kunnen worden aangemeld. Dat is vooral handig voor de workshops en peuteractiviteiten, bij de grote sport- en zomerfestijnen is dat niet verplicht.