Zoeklocatie naar munitieopslag zorgt voor onrust in Bronckhorst

GEM. BRONCKHORST – Defensie is op zoek naar nieuwe locaties voor onder andere munitie-opslag en één van de zoekgebieden ligt tussen Drempt, Hummelo en Toldijk. Inwoners van het gebied maken zich zorgen en een informatieavond op maandag 15 juli trok veel belangstellenden.

Tijdens de avond, waar meer dan 350 inwoners bij aanwezig waren, werd door Toldieks Belang een petitie aangeboden. De lokale basisschool verzamelde ‘handtekeningen’ van de kinderen. Burgemeester Marja van der Tas van de gemeente Bronckhorst nam deze in ontvangst. De ongerustheid van inwoners van Toldijk, Hummelo en Achter-Drempt is volgens de gemeente terecht. Als het gebied inderdaad wordt aangewezen als locatie voor munitieopslag, zullen de mensen uit ruim 104 woningen moeten verhuizen. Ook gaan er in het gebied eromheen restricties gelden. “Dit nieuws heeft veel mensen diep geraakt. Het raakt het college ook”, aldus de gemeente.

Werkgroep

Eind dit jaar maakt Defensie bekend of het gebied bij Toldijk, Hummelo en Achter-Drempt een kansrijke of kansloze locatie is. Voorafgaand aan deze keuze spreekt Defensie nog met het college om het bestuurlijk draagvlak te polsen. Het college zal hier een gezamenlijk standpunt uitdragen, dat direct na de zomer met de gemeenteraad wordt vastgesteld. In dit standpunt wordt de input van de werkgroep Munitieopslag, opgericht door betrokken inwoners, meegenomen. De gemeente is bij de overleggen van de werkgroep aangesloten. Het gesprek met de gemeenteraad vindt direct na de zomer plaats.

Rol van de gemeente

Tijdens de informatieavond werden ook veel vragen gesteld aan de gemeente. Het college laat weten het gebied niet geschikt te vinden voor het opslaan van munitie omdat de impact op de omgeving te groot is. Wel heeft de gemeente begrip voor de zoektocht van Defensie. Om tot een definitief standpunt te komen en om dit gezamenlijk op te stellen, spreekt het college na de zomer met de gemeenteraad. Het college neemt bij het opstellen van het standpunt ook de input mee die zij krijgt vanuit de werkgroep Munitieopslag, waarin een vertegenwoordiging van inwoners zit.

Het college heeft samen met de provincie Gelderland een zienswijze ingediend. “De omvang van het zoekgebied in onze gemeente was op het moment zo groot, dat dit het lastig maakte om anders dan in algemene bewoordingen te reageren. Daarmee zouden we herhalen wat in de provinciale zienswijze al was verwoord. Daar hebben wij vanaf gezien”, legt de gemeente uit. Inmiddels is er een kaart waarop het exacte zoekgebied te zien is. Het kan zijn dat Bronckhorst later nog een eigen zienswijze indient.

bronckhorst.nl/munitie