Zangvereniging Zanglust Drempt stopt na 98 jaar

DREMPT – Gemengde Zangvereniging Zanglust uit Drempt heeft besloten na 98 jaar het koor op te heffen. Donderdag 27 juni beleefde het koor de laatste repetitie.

Het koor telt momenteel nog dertien leden met een ongelijke stemverdeling. “We zijn erg kwetsbaar geworden en een artistieke uitdaging zit er niet meer in”, laten de zangers weten. Het koor is aan het vergrijzen en helaas zijn er regelmatig absenten waardoor het nóg lastiger wordt om te repeteren. “Het is nog steeds erg gezellig tijdens de repetitie, maar het is meer een kwestie van pappen en nat houden.

Door de krappe bezetting moet het koor noodgedwongen tweestemmig zingen. “Ons koor had altijd hoge ambities en goed bezochte concerten, als dat niet meer kan dan gaat de lol er van af.”

Donderdag 27 juni werd voor het laatst gerepeteerd in het bijzijn van mensen die de koorleden dierbaar zijn en is met een hapje en drankje in besloten kring afscheid genomen. Op de valreep werden Ria Geurts en Willy van der Meij in het zonnetje gezet, zij zijn 50 jaar lid van Zanglust. Op 16 augustus bestaat het koor 98 jaar en gaan de leden samen uit eten.

Overigens blijft de toneelgroep van Zanglust blijft wel bestaan. Deze tak neemt het stokje over op weg naar het 100-jarig bestaan in 2026.

Foto: Hanny ten Dolle