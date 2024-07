DIEREN – Op de laatste repetitieavond voor de zomervakantie van het Dierens Harmonie Orkest (DHO) werd Wim Boerman (77) gehuldigd omdat hij al 70 jaar een veelzijdig muzikant is. Hij begon bij de muziekvereniging in Leuvenheim. Toen deze vereniging werd opgeheven, kwam Wim Boerman bij DHO. Hij vervulde in zijn muzikale loopbaan ook vele bestuursfuncties. Uit handen van voorzitter Jan Willem Sonderlo ontving Wim een prachtige bos bloemen.

dhodieren.nl