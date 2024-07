Wilhelminaweg weer open

DIEREN – Het heeft weken geduurd en voor veel overlast gezorgd, maar het uiteindelijke resultaat mag er zijn. De Wilhelminaweg in Dieren is gerenoveerd en zaterdag 29 juni werd deze eindelijk geopend. Wethouder Dorus Klomberg van de gemeente Rheden (links op de foto) en centrummanager Ben Denekamp (rechts) namen tijdens de Dierense Dwaze Dag op het winkelcentrum even de tijd om stil te staan bij dit moment. Vanaf nu kan verkeer van Dieren-Zuid weer makkelijker naar het dorp voor een boodschap en zijn de ondernemers aan de Wilhelminaweg tot hun grote vreugde weer beter bereikbaar. De opening werd gevierd met een gezellig terras bij Bakkerij Koers.

Foto: Theo Jansen