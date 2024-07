Wildtocht Buitenplaats Beekhuizen

VELP – Zaterdag 13 juli van 19.30 tot 22.00 uur wordt er een avondtocht gehouden over de Veluwezoom. Een gids van Natuurmonumenten neemt volwassenen en kinderen mee op zoek naar de verschillende wildsporen, zoals prenten en schuurboompjes. Nationaal Park Veluwezoom is één van de oudste nationale parken in Nederland. Je vindt hier haast ongerepte natuur met bossen, heidevelden, zandverstuivingen en landgoederen. Kenmerkend voor de Veluwezoom is het reliëf. Er wordt gestart vanaf de receptie van Buitenplaats Beekhuizen. Een kaartje kopen is noodzakeljik en kan via natuurmonumenten.nl.