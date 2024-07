Wildtocht bij Beekhuizen

VELP – Natuurmonumenten houdt op zaterdag 6 juli van 19.30 tot 22.00 uur een avondtocht door de Veluwezoom bij Velp. Een gids zal met de wandelaars op zoek gaan naar de verschillende wildsporen, zoals prenten en schuurboompjes. De start is vanaf het receptiegebouw van Buitenplaats Beekhuizen in Velp. De gidsen starten met een korte fotopresentatie en nemen de natuurliefhebbers daarna mee op pad. Van tevoren aanmelden is noodzakelijk. Dit kan via natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom.