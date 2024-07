Wild speuren op Veluwezoom

RHEDEN – Wandelaars van 13 jaar en ouder kan op donderdag 11 juli van 20.00 tot 22.30 uur met een gids van Natuurmonumenten op pad door Nationaal Park Veluwezoom. De tocht begint bij het Bezoekerscentrum Veluwezoom en start bij het tuinhuisje in de IVN-tuin. Hier wordt informatie gegeven aan de hand van fotoplaten, daarna gaan de deelnemers het bos in. De gidsen kennen de mooiste plekjes en nemen wandelaars graag mee op een fantastische ontdekkingstocht door dit prachtige gebied. In Nationaal Park Veluwezoom leven veel grote zoogdieren, waaronder edelherten, damherten, zwijnen en ook reeën of misschien wordt er wel een vos, boommarter of een scharrelende das gespot. Deze activiteit is alleen geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar. Aanmelden kan via natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom.