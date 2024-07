Wijkbewoners in actie tegen snelrijders

DOESBURG – Activiteiten van de Werkgroep Veilig Verkeer Ooi in Doesburg breiden zich inmiddels ook uit naar nabij gelegen wijken. Ook daar storen inwoners zich aan hardrijders in het verkeer.

Afgelopen week waren er verschillende acites in de wijk de Ooi en de nabij gelegen Oranjesingel en Julianastraat. “Ook daar is het risicovol voor fietsers en wandelaars”, meldt de Werkgroep. Er zijn spandoeken opgehangen, waarmee bestuurders van auto’s en bestelbusjes wordt gevraagd rekening te houden met andere verkeersdeelnemers. De tekst op het spandoek luidt ‘Een relaxte rijder maakt de buurt blijer’.

Ook zijn er borden met 30 kilometer-stickers op palen gemonteerd die op markante punten in voortuinen kunnen worden geplaatst. Wie wel zo’n bord of spandoek wil om mee te doen aan de actie, kan mailen naar veiligverkeerooi@kpnmail.nl.

Foto: Hans Wonink