Wie herinnert zich de 5 mei-viering van 1960?

DOESBURG – HetHuisDoesburg wil eind dit jaar een stadsvertelling houden over de restauratie van de Martinitoren. Hiervoor wordt nog gezocht naar meer informatie, foto’s en ander materiaal.

In 1960 was de restauratie van de Martinitoren al gevorderd tot ongeveer 20 meter. Op 5 mei van dat jaar werd een grote actie gehouden om geld op te halen voor de verlichting van het uurwerk van de toren.

Alle Doesburgers konden voor 50 cent een steen kopen. Op die dag kwamen honderden Doesburgers hun gekochte steen naar de Markt brengen om het daar ‘terug te geven’ aan de aannemer.

Ook mochten negen kinderen, van elke school één, een speciale steen met afwijkende kleur en inscriptie in de toren inmetselen. Het journaal heeft dit alles vastgelegd en diezelfde avond nog door heel Nederland uitgezonden.

De historische vereniging HetHuisDoesburg vraagt hierbij iedereen die hier toen bij betrokken was en er nog goede herinneringen aan heeft, zich bij te melden. Met name de kinderen die een steen mochten inmetselen en die nu zo tussen de 70 en 80 jaar moeten zijn, worden opgeroepen te reageren. Ook wordt graag gebruik gemaakt van bewaard gebleven materiaal, zoals foto’s. Reageren kan via bert@stulp.net of via tel 06-22951484.