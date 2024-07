Waterdiertjes zoeken met Oerrr

RHEDEN – Op woensdagen 17, 24 en 31 juli kunnen kinderen met een boswachter van Natuurmonumenten waterdiertjes zoeken. Met een schepnet, loeppotjes en zoekkaarten gaan ze op zoek naar kikkervisjes en andere diertjes. Eerst wordt vanaf de oever gekeken welke diertjes er op het wateroppervlak te vinden zijn. Na een korte instructie mogen de kinderen met hun schepnet op jacht en vangen ze misschien wel een schaatsenrijder, libellenlarve of salamander. De dieren worden van dichtbij bekeken.

De activiteit duurt van 10.00 tot 12.00 uur en start bij het Bezoekerscentrum in Rheden. Kinderen en hun ouders kopen vooraf een kaartje via natuurmonumenten.nl.