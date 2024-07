Warmtenet Eerbeek blijkt technisch haalbaar, maar te duur

EERBEEK – Het haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijk warmtenet voor Eerbeek is afgerond. Het onderzoek toont aan dat een warmtenet technisch haalbaar is, maar er wel nog financiële uitdagingen liggen, onder andere vanwege de hoge aanlegkosten voor de infrastructuur van een warmtenet. “Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat we het warmtenet nu niet op een betaalbare manier kunnen aanbieden aan de inwoners van Eerbeek”, geeft wethouder Pouwel Inberg van de gemeente Brummen aan.

Op verschillende andere plekken in het land staan warmtenetprojecten voor een vergelijkbare financiële uitdaging. Het haalbaarheidsonderzoek bevestigt dat een warmtenet vanuit maatschappelijk oogpunt wél het voordeligst is.

lle huishoudens moeten in 2050 van het aardgas af. Dat kan door elektrificatie (met per huishouden een warmtepomp) of door collectieve warmtenetten. Per saldo is een warmtenet goedkoper dan wanneer elk huishouden voor elektrische oplossingen gaat. Maar op dit moment is ook een warmtenet nog te duur om aan te leggen. De samenwerkende partijen -de gemeente Brummen, woningcorporatie Veluwonen, het Gelders Warmte Infrabedrijf (GWIB) en de papierindustrie- die het warmtenet onderzoeken, willen zowel een technisch als financieel haalbare oplossing voor het dorp. “Er is meer tijd en verdiepend onderzoek nodig om een evenwichtige oplossing te vinden en samen met de industrie de potentie van de bron verder uit te werken.”

Verdere stappen

Gemeente Brummen en haar samenwerkingspartners nemen een pas op de plaats om een plan voor de vervolgfase verder uit te werken. Binnenkort maakt Gemeente Brummen de resultaten van het inwonerspanel Brummen Spreekt bekend. Hierin hebben inwoners vragen beantwoord over het van het aardgas afgaan in Eerbeek. Inzichten uit deze enquête worden gebruikt in het plan voor het vervolg. Hierover volgt later meer informatie voor inwoners.

De samenwerkingspartners werken met vertrouwen aan een duurzame warmtevoorziening die klaar is voor de toekomst voor de bewoners van Eerbeek. Pouwel Inberg: “Er is gewoon heel veel in beweging, van landelijk tot lokaal. Het is hard nodig dat er landelijke regelingen op gang komen die de betaalbaarheid verbeteren. We vinden met alle betrokken partners dat we tijd moeten nemen om die ontwikkelingen af te wachten.”