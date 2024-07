Wandeling Oudheidkundige Kring

SPANKEREN – Op zondag 7 juli vindt de maandelijkse wandeling van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal plaats in Spankeren. De wandeling begint om 13.00 uur bij de Dorpskerk aan het Kerkplantsoen. Gidsen Wim van den Beukel en Ton Elzebroek nemen wandelaars mee voor een ‘rondje om de enk’, waarbij onderweg aandacht wordt besteed aan het ontstaan en de geschiedenis van dit belangrijke agrarisch gebied en van de (voormalige) boerderijen en landgoederen die gelegen zijn op en om deze enk.

De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Voor leden van de OKRR met maximaal één introducé is deelname gratis; andere deelnemers betalen 3 euro per persoon. Aanmelden kan via activiteiten@oudheidkundigekring.nl.