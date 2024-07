Vrouwenkoor Te Gek repeteert in Eerbeek en Brummen

EERBEEK/BRUMMEN – Vrouwenkoor Te Gek repeteert vanaf komend seizoen op twee nieuwe locaties. Omdat de leden uit de wijde omgeving komen, is ervoor gekozen om in de oneven maanden in Concordia in Brummen te zingen en in de even maanden in Cultuurhuis Pater Dekker in Eerbeek te repeteren.

Te Gek repeteert elke donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Op donderdagen 15 en 22 augustus wordt er gezongen op de Veluwse Avondmarkt in Beekbergen. De eerste repetitie na de vakantie is door omstandigheden voor één keer op woensdagavond en wel op 31 juli in Cultuurhuis Pater Dekker in Eerbeek.

tegek-koor.nl

Diny van Engeland, 06-51246109