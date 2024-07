Vrolijk weerzien op reünie honderd jaar De Poort

LOENEN – Vanuit het hele land hebben oud-leerlingen van De Poort zaterdag 29 juni koers gezet naar hun oude school om met elkaar herinneringen op te halen. Zelden was er zo’n grote drukte op het schoolplein, waar een grote feesttent stond opgesteld. Een jubileumcommissie had een groots programma samengesteld, met als hoogtepunt de reünie met muziek van de band Groove on the Roof. Ruim zeshonderd oud-leerlingen en leerkrachten hebben gezellige uurtjes met elkaar beleefd.

De feestelijkheden ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de school begonnen maandag voor de huidige leerlingen met het heerlijk glijden op de buikschuifbaan. Medewerkers van Natuurmonumenten gingen met kinderen van de eerste drie klassen uilenballen uitpluizen. Dinsdag en woensdag gingen de kinderen van de hoogste klassen naar de Groote Modderkolk om het blotevoetenpad te lopen. Het was prima weer om samen te picknicken en van pannenkoeken te smullen. Opa’s en oma’s werden op school uitgenodigd om samen met de kinderen oude voorwerpen te bekijken en er wat over te vertellen. Donderdag was er een workshop skateboarden en kregen de kinderen muziekles. Vrijdag werd de feestweek afgesloten met een vossenjacht en was er van 16.00 tot 20.00 uur feest in de tent, met een goochelaar, poffertjes en muziek.

Oude foto’s

Zaterdag stond in teken van de reünie. Al ver voor aanvangstijd stroomden de gasten toe. De feestcommissie had er veel werk van gemaakt om de stroom van bezoekers in goede banen te leiden. Alle gasten kregen een sticker op hun kleding, zodat bezoekers elkaar meteen konden herkennen. De schooldeuren stonden wijd open. In de meeste klassen waren door de Stichting Historie Loenen honderden foto’s opgehangen, Bijna alle personen op de foto’s werden herkend. Adriaan Klomp van de stichting kon ook nu weer enige ontbrekende namen noteren.

Jaargroepen

In de lokalen, maar vooral buiten, was het weerzien van de oud-leerlingen hartelijk. Al snel verzamelden sommige klassen zich en werden er plannen gemaakt om binnenkort nog eens af te spreken om nog meer herinneringen op te halen. Van de oudere jaargroepen waren er soms maar weinig oud-leerlingen aanwezig. Onder het genot van een drankje werd er bijgepraat over vroeger. Omdat de gasten elkaar lang niet hadden gezien, de laatste reünie was 25 jaar geleden, was het weer ouderwets gezellig. Sommigen kwamen van ver om dit feest mee te maken. Jozef Schotman kwam speciaal voor de reünie en ander feest over vanuit het verre Canada, Hij genoot volop van het weerzien met ‘de jongs en deerns’ van vroeger.

Het jubileumfeest werd afgesloten met een feestavond in de tent met muziek van de band Groove on the Roof. De Poort is nu na honderd jaar verleden tijd. Na de vakantie start hier de fusieschool De Waterval.

De reüniegroep van het geboortejaar 1961 was bijna compleet aanwezig op het feest