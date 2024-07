Vrijwilligers blijven zorgen voor fleurige IJsselkade

DOESBURG – Het is inmiddels al twintig jaar geleden dat de appartementengebouwen langs de IJsselkade en Veerpoortdijk zijn gerealiseerd. Sinds acht jaar zorgt een actieve bewonersgroep voor het groen en onthoudt zo een ‘fleurige kade’.

Twee bewoners hebben zo’n tien jaar geleden het initiatief genomen om de ‘saaie grindbak’ voor de appartementen te vervangen door groen-stroken, bloemperken en bomen. Twee jaar later ging de schop in de grond. De gemeente ging akkoord met de plannen, mede omdat een aantal bewoners had aangegeven het onderhoud van het groen te gaan doen.

Kleurrijk

Dat dit project nog steeds loopt, is bijzonder. Op andere plekken in het land blijkt dat dit soort initiatieven meestal een kort leven is beschoren. Vaak vallen vrijwilligers af door verhuizing, ouderdom of onenigheid over de aanpak. De tuiniers van de Fleurige Kade hebben laten zien dat dit niet hoeft. De meeste vrijwilligers, met als coördinator al acht jaar Henny Slokker, zijn al vanaf het begin actief met het onderhouden van de plantsoenen. Hun gemiddelde leeftijd is bijna 80 jaar.

De inspanningen van de vrijwilligers hebben geleid tot een kleurrijk en aantrekkelijke promenade langs de IJssel. Ze krijgen veel bewondering en complimenten van bezoekers én stadsgenoten.

De fleurige kade is daarnaast goed voor de biodiversiteit, laat Slokker weten. Het is tevens goed voor de biodiversiteit. Er zijn duidelijk meer insecten en vogels aanwezig.

Saamhorigheid

Een belangrijk pluspunt van de samenwerking is de onderlinge saamhorigheid. “De samenwerking met het gemeentelijk team leefomgeving is altijd uitstekend geweest”, zegt Henny Slokker. “Het Stadshotel zorgt al die jaren tijdens de werkochtenden voor gratis koffie. De meeste bewoners van de appartementen geven elk jaar een kleine vrijwillige bijdrage als dank, zodat de tuingroep gereedschap en nieuwe planten kan kopen.” Ook de grote investering van meer dan 10.000 euro om een puntstuk en drie kilometer druppelslang te kunnen bekostigen, komt van de bewoners af.

Het gemeentebestuur van Doesburg is bijzonder trots en blij met dit succesvolle project, een mooi voorbeeld van hoe burgerparticipatie een positieve impact kan hebben op de gemeenschap. De vrijwilligersgroep is trots op wat zij heeft bereikt. De leden blijven zich met veel plezier inzetten voor de stad en kijken uit naar nog vele jaren van samen tuinieren.