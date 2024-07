Volop vertier met jaarmarkt, ponyhandel en muziek op Loense Moandag

LOENEN – Voorzitter Jaap van Duijvenbode heeft er alle vertrouwen in dat ook de 32e editie van de Loense Moandag weer een groot succes wordt. De voorbereidingen verlopen prima en het ziet er naar uit dat het op maandag 5 augustus wederom een succesvolle evenement gaat worden. Al jaren weten bezoekers vanuit de verre regio Loenen te vinden op de eerste maandag van augustus. Het centrum van het dorp is speciaal voor de evenement afgesloten. Er worden ongeveer 30.000 bezoekers verwacht.

Het organiserende stichtingsbestuur weet ieder jaar weer een prima formule voor deze dag te handhaven, zodat het hele gezin het evenement als één familie-uitje kan beleven. Evenals voorgaande jaren bevat het evenement veel onderdelen, zodat er voor iedereen wel iets leuks te beleven valt.

Ponymarkt

De ponymarkt op de Kostersweide bij De Brink begint al om 7.00 uur. Al veel eerder in de ochtend komen de ponyfokkers met hun dieren naar deze plek. De dieren worden vaak nog op aloude wijze van handjeklap verkocht.

Een paar ponyfokkers doen elk jaar hun om ’s morgens als eerste op de markt te zijn. Fokker en handelaar Joop Huisman moet er zeer vroeg voor zijn bed uit, maar het lukt hem ieder jaar de eerste te zijn.

Jaarmarkt

Het bestuur van De Loense Moandag krijgt dit jaar de medewerking van de organisatie Apeldoorn 2000. Dit bedrijf heeft veel ervaring in het opzetten van deze jaarmarkten en streeft er naar een grote verscheidenheid van kramen en spullen te brengen.

De standhouders van de jaarmarkt beginnen vanaf 9.00 uur met de verkoop in de straten Hoofdweg, De Kempe en Reuweg. Zo’n tachtig standwerkers bieden een keur van artikelen te koop aan. Er is van alles verkrijgbaar, voor huis, tuin en hobby. Sommige standwerkers geven demonstraties. Voor bezoekers die trek krijgen, zijn er kramen met heerlijke hartige hap.

Kofferbakmarkt

Er is ook weer een kofferbakmarkt die wordt gehouden op het terrein van de Tweede Stee. Veel verkopers uit Loenen en omgeving komen met een volle kofferbak om hun spullen uit te stallen en te verkopen. Ieder jaar is deze kofferbakmarkt meer in trek, zowel bij bezoekers als verkopers. Daardoor is er een grote verscheidenheid aan artikelen verkrijgbaar, variërend van mini-auto’s tot fietsen en grote gereedschappen. Deze markt duurt van 9.00 tot 16.00 uur.

Toeristisch Platform

Op het Toeristisch Platform op het plein bij De Brink vraagt een aantal instanties aandacht voor hun activiteiten. Op dit platform kunnen bezoekers alle gewenste informatie krijgen over het Ereveld van de Oorlogsgravenstichting en de Vrienden van de Loenense Bossen vragen aandacht voor hun plannen voor een uitkijktoren. De Dorpsraad Loenen Zonnedorp geeft informatie over actuele zaken in het dorp.

Het papiermuseum De Middelste Molen laat zien wat het te bieden heeft. De medewerkers van het museum demonstreren het papierscheppen. De Middelste Molen maakt allerlei soorten speciaal papier en verkoopt dit ook.

Terrassen

Er zijn twee terrassen ingericht waar bezoekers aan de Loense Moandag na lang schuifelen langs de vele kramen en attracties kunnen uitrusten en genieten van live-muziek. Het schoolplein wordt gezellig ingericht door een Loenense ondernemer.

Voor de jeugd zijn er veel kinderattracties, zoals een draaimolen, vliegtuigmolen en bungeejump.