Vive la France jubileert: extra feestelijke tiende editie brocante- en kunstfair

HUMMELO – Brocante- en kunstfair Vive la France beleeft op zaterdag 13 en zondag 14 juli haar tiende editie. Dit jubileum wordt gevierd met enkele extra activiteiten,naast het gebruikelijke programma met stands vol brocante, de kunstmarkt rondom de Dorpskerk, streekproducten, muziek en theateracts. De online kaartverkoop is al van start.

In het ontstaan van het evenement speelt de aanleg van een rondweg rond Hummelo een belangrijke rol. Ondernemers vreesden dat het dorp in vergetelheid zou wegzakken, nu het verkeer er omheen reed. Ze zochten samen naar een manier om het dorp te promoten, maar niet met de zoveelste braderie. Marc en Marita van Haarlem waren net gestart met hun brocantewinkel in de Dorpsstraat. Dat inspireerde al snel tot een Franse markt, met daarbij ook film en een wielerronde. Tour d’Hummelo bleek door vereiste vergunningen en regelgeving steeds lastiger te organiseren. Table d’hôte kwam daarvoor in de plaats, aan lange tafels buiten onder de kastanjebomen bij de Gouden Karper gezamenlijk dineren. Dit jaar voor het eerst op twee avonden, zowel donderdag 11 als zaterdag 13 juli vanaf 19.00 uur.

Binnen enkele jaren was Vive la France een begrip, niet alleen in de regio maar ook daarbuiten. Het eerste jaar stonden er vijftig kramen in het dorp en was het nog trekken om goede brocante-aanbieders naar Hummelo te krijgen. Dat veranderde snel. In 2014 werden al honderd kramen neergezet, een jaar later al meer dan honderdvijftig. Dit goede en brede aanbod trekt bezoekers uit omringende landen, maar zelfs uit Japan, de Verenigde Staten, Denemarken en Frankrijk. Er is een flinke wachtlijst met brocanteurs die in Hummelo een plekje willen.

Het Montmartre van Hummelo, het kunst- en cultuuraanbod rond de Dorpskerk, heeft door samenwerking met de Kunstvierdaagse Bronckhorst een flinke impuls gekregen. Er is een breed aanbod, thuisschilders krijgen een podium, professionele kunstenaars laten zich zien en er is ruimte om uiteenlopende creatieve vaardigheden te tonen.

De brocantemarkt en kunstmarkt is beide dagen van 11.00 tot 18.00 uur.

Eigenlijk heeft het bestuur van Vive la France al twaalf edities georganiseerd. Twee daarvan stonden in de coronaperiode al in de steigers toen ze alsnog afgelast moesten worden. Tessa en Gerard Bolder, Martine Rexwinkel, Elisabeth Remmelink, Frans Janssen en Marita en Marc van Haarlem vormen de organisatie die, met hulp van zo’n 75 vrijwilligers, van Hummelo een weekeinde lang een stukje Frankrijk weten te maken.

Nieuw is de trappen en happen-fietstocht Route de Napoleon op zondag 7 juli. Deze rit van 30 kilometer voert rond en door Hummelo langs de oorlogsherinneringen uit de Napoleontische tijd, begin 19e eeuw. Onderweg kunnen de deelnemers op vier locaties genieten van culinaire lekkernijen. Starten kan tussen 11.00 en 12.00 uur bij FF naar Steef.

Foto: Made by Lynn

Het bestuur van de stichting Vive la France Hummelo: Elisabeth Remmelink, Marc van Haarlem, Martine Rexwinkel, Frans Janssen, Gerard Bolder, Marita van Haarlem en Tessa Bolder (v.l.n.r.) is klaar voor de jubileumeditie. Foto: Made by Lynn