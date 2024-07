Vierdaagselopers genieten van heerlijke lunch

DOESBURG – Het is inmiddels een traditie dat de gemeente Doesburg de lopers van de Nijmeegse vierdaagse uitnodigt voor een lunch. Op zaterdag 20 juli na de vierdaagse kwamen de Doesburgse lopers dan ook weer samen voor een lekkere maaltijd, waarbij ze met elkaar napraatten over de belevenissen in de afgelopen wandelweek. Ook burgemeester Loes van der Meijs schoof aan om de verhalen te horen en iedereen te feliciteren met het volbrengen van de vele kilometers. De wandelaars hebben dit jaar goed weer gehad, hoewel het vrijdag erg warm was. De organisatie kortte die dag de routes 10 kilometer in. De aanwezigen van de lunch waren het roerend eens met deze beslissing.

Foto: Hanny ten Dolle