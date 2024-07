Veluwse Avondmarkt van start

BEEKBERGEN – Op alle donderdagen in juli en augustus wordt in Beekbergen de Veluwse Avondmarkt gehouden. Donderdag 4 juli is de eerste markt van het seizoen en staan de kramen weer opgesteld langs de Kerkallee, Dorpsstraat en Papenberg. Er is een breed aanbod van leuke koopjes en lekkernijen. Ook worden in klederdracht diverse oude ambachten gedemonstreerd, zoals wolspinnen, klompenmaken, stoelenmatten, bijenkorven vlechten en touwslaan. De markt is elke donderdag van 18.00 tot 21.15 uur te bezoeken. EHBO en toiletten bevinden zich op de hoek van de Papenberg / Kerkallee.