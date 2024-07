VELP – Drie donderdagen lang is er weer de bekende braderie in het centrum van Velp. Onder de noemer Velleper Donderdagen is er op 25 juli en 1 en 8 augustus van alles te doen in de Hoofdstraat, Emmastraat en Rozendaalselaan in Velp. Er staan weer vele kramen met de meest uiteenlopende waren. Daarnaast is er natuurlijk muziek. De Velleper Donderdagen duren van 11.00 tot ongeveer 21.00 uur.

Ook is de kerk in de Emmastraat geopend. Bezoekers kunnen een kaarsje aansteken. Soms klinkt er orgelspel of wordt er meditatieve muziek afgespeeld.