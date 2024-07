Veiling weer hoogtepunt van Muzefair

HALL – Zaterdag 6 juli stond de jaarlijkse Muzefair in Hall weer op het programma, altijd weer een mooie gelegenheid voor muziekvereniging DES om een mooi bedrag op te halen voor de clubkas. De vereniging bood de toegestroomde bezoekers weer een uiteenlopend programma. In de ochtend kon er gestruind worden langs verschillende kramen, konden kinderen meedoen aan leuke activiteiten en draaide het rad van fortuin. Na de middag kwam koetsiersvereniging de IJsselmenners in actie bij een spectaculaire wedstrijd ringsteken. Een vast en populair onderdeel van de Muzemarkt is natuurlijk de veiling. De vereniging had haar best gedaan om weer een bijzondere selectie aan producten te verzamelen, die door de veilingmeester aan de hoogste bieder werd verkocht.

Foto: Henny Versteeg