Veel animo voor Bokkensprongen

LOENEN – Omdat er behoefte was aan een activiteit op zondagmiddag, besloot het bestuur van het Ontmoetingscentrum de Bruisbeek in Loenen op zondag 30 juni een videofilm te presenteren. Op het programma stond een voorstelling van de toneelgroep van Buurtvereniging De Voorster Klei. Enige jaren geleden speelde de groep de bekende klucht Bokkensprongen van Dick Eggengoor voor de boerderij van Jan Bouwmeester op de Voorster Klei. Met veel succes. Het toneelstuk was door regisseur Klaasen zeer geslaagd omgezet van toneelstuk op de planken naar een openluchtspel. Met zichtbaar veel plezier speelden de mannen en vrouwen hun rollen.

De video begon met de gezellige muziek van de accordeonvereniging Noa Warktied uit Empe. Voorzitter Co Veenendaal vertelde dat er veel werk verzet moest worden om dit stuk mogelijk te maken. De oude boerderij kreeg op het laatste moment nog een likje verf.

De zaal van De Bruisbeek stroomde vol met bezoekers. Niet alleen uit Loenen, maar ook uit Eerbeek en Hummelo. Ook waren de acteurs uit Voorst present die de rollen van Lolle en wethouder Lambret toen hadden gespeeld. Ze vond het prachtig om dit op groot scherm weer terug te zien.