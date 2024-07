‘Van Jan Toorop tot Kees van Dongen’ te zien in Lalique Museum

DOESBURG – In het Lalique Museum in Doesburg is zaterdag 7 juli een nieuwe expositie geopend. Tot en met 22 juni volgend jaar is hier ‘Van Jan Toorop tot Kees van Dongen’ te zien, met werd van beide schilders en onder andere tijdgenoten Georges Braque, Otto van Rees, Aristide Maillol, Pablo Picasso, André Derain en Henri Matisse.

Jan Toorop en Kees van Dongen waren belangrijke Nederlandse kunstenaars in een internationaal speelveld. Ze waren beiden hun tijd ook altijd ver vooruit of wellicht juist eigentijds. Ze lapten de academische regels van de schilderkunst aan hun laars en gingen hun eigen weg. Van Dongen gebruikte primaire kleuren en was niet bezig met de anatomische juistheid. Kenmerkend voor Van Dongen zijn de ‘grote ogen’. Het werk van Jan Toorop is sterk beïnvloed door de ervaringen van zijn jeugd en de mystieke omgeving van het oerwoud op Java en Banka in Indonesië. Tevens is zijn in 1894 ontworpen affiche voor de Delftsche Slaolie synoniem geworden met de Nederlandse art nouveau of jugendstil, waardoor deze stijl gaandeweg de enigszins spottende bijnaam slaoliestijl kreeg.

Tijdgenoten

Ook het werk van tijdgenoten van Toorop en Van Dongen is te zien. De meeste bekende kunstenaars uit de periode tussen 1900-1914 verbleven allemaal in de levendige wijk Montmarte in Parijs, de meest pretentieuze kunststad van dat moment. Ze woonden en werkten veelal in het ateliercomplex ‘Bateau Lavoir’ aan de Rue Ravignan 13 – thans Place Emile Goudeau geheten. Naast een gemeenschappelijke habitat hadden ze ook andere overeenkomsten. Ze hadden allen weinig financiële middelen, maar waren wel gezegend met zeer veel talent. De meesten maakten hun opmars naar furore.

Opening

De tentoonstelling werd zaterdag 7 juli geopend door gedeputeerde Peter Drenth, in het midden op de foto. Links van hem staan burgemeester Loes van der Meijs van de gemeente Doesburg en algemeen directeur Simon de Bruin van het museum. Rechts staan conservator Benjamin Janssens en voorzitter Santino Melssen met tussen hen in Marijke van Haaren.

Foto: Linda Roelfszema