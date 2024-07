Unieke oude foto’s in Hoenderloo

HOENDERLOO – Tien jaar geleden stak een aantal Hoenderloërs de hoofden bij elkaar omdat ze vonden dat oude foto’s en ansichtkaarten over het dorp bewaard zouden moeten blijven. Daarbij zouden ze zichtbaar gemaakt moeten worden voor iedereen die daar belangstelling in heeft. En dat is gelukt. De collectie is in augustus te zien in ’t Dorpshuus van Hoenderloo.

In de jaren dat de werkgroep Historisch Hoenderloo in Beeld (HHiB) nu veel tijd en energie stopt in het verzamelen, scannen, toonbaar maken en sealen, hebben ze middels een aantal tentoonstellingen heel veel mensen gelukkig gemaakt. Honderden foto’s zijn inmiddels vertoond en nog komen de leden van de werkgroep nog steeds unieke plaatjes tegen. Deze komen bijvoorbeeld bij mensen uit een privé-album of uit een doos op zolder. Met elke foto is men zielsgelukkig en staat men te popelen om die aan het publiek te tonen. Dit doen zijn tijdens de tentoonstellingsdagen in ’t Dorpshuus van Hoenderloo.

Er zijn allemaal nieuwe oude foto’s van Hoenderloo en Hoenderloërs te zien, die nog niet eerder vertoond zijn. Daarnaast is er een unieke maquette te bezichtigen van de oude Stichting Hoenderloo, het voormalige jongensinternaat dat ruim 170 jaar onderdeel heeft uitgemaakt van het dorp. Deze maquette is van de ondergang gered en toont heel veel unieke en zeer herkenbare panden die op het terrein staan of gestaan hebben.

Ook is dhr. Nab aanwezig met zijn zeer strakke tekeningen van Hoenderlose panden.

Het Hoenderlose dorpsgebouw zal geopend zijn op de volgende momenten om belangstellenden voor de tentoonstelling te ontvangen: woensdag 31 juli van 16.00 tot 21.00 uur, zondag 4 augustus van 13.00 tot 17.00 uur, woensdag 7 augustus van 16.00 tot 21.00 uur, woensdag 14 augustus van 16.00 tot 21.00 uur en zondag 18 augustus van 13.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt 5 euro.