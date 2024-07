Uitslag Kleurplatenwedstrijd Veiligheidsdag

REGIO – Op zaterdag 1 juni hielden de gemeentes Rheden en Rozendaal samen met hun partners een Veiligheidsdag in Velp. Veel bezoekers namen deze dag een kijkje bij het werk van de hulpdiensten. In de aanloop naar de Veiligheidsdag ontvingen basisschoolleerlingen een kleurplaat, die ze op de dag zelf konden inleveren. De mooiste kleurplaten maakten kans op een meet & greet met de brandweer en politie.

Voor burgemeesters Ester Weststeijn van de gemeente Rozendaal en Carol van Eert van de gemeente Rheden was het nog een hele klus om de winnaars te bepalen. Er waren meer dan honderd kleurplaten ingeleverd.

De makers van de winnende kleurplaten zijn Sanne, 6 jaar van de Dorpsschool Rozendaal, en Vayèn, 10 jaar van CBS De Akker in Dieren. In het nieuw schooljaar mogen zij samen met hun hele klas een kijkje komen nemen in de brandweergarage van Velp of Dieren. Dan vertellen medewerkers van de brandweer en politie wat hun werk allemaal inhoudt. De winnaars hebben inmiddels bericht gekregen.

