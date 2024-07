Uitslaande brand in Brummense fietsenwinkel

BRUMMEN – Het centrum van Brummen is dinsdagavond 16 juli opgeschrikt door een uitslaande brand in een fietsenwinkel aan de Ambachtstraat. Er raakte niemand gewond, maar er is flinke schade.

De brand brak dinsdagavond rond 22.45 uur uit. Volgens de brandweer werd de eigenaar van de fietsenzaak wakker door de geur van de rook. “Hij is naar beneden gegaan en trof bij het openen van de deur een brandende werkplaats aan”, zegt brandweerwoordvoerder René van der Neut. Iets na 00.30 uur was de brand onder controle. Een deel van het dak werd daarna nog open gezaagd om te kijken of er geen vuur tussen de dakbeplating zat. Rond 01.00 uur volgde het sein ‘brand meester’ en kon het nablussen beginnen.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden werden via X geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De omgeving van het pand werd door de politie ruim afgezet. Mensen die een kijkje kwamen nemen, werden op afstand gehouden.

Boven en naast de fietsenwinkel bevinden zich appartementen. Enkele van die appartementen, waaronder dat van de eigenaar van de fietsenzaak, zijn ontruimd. De bewoners keken op straat toe hoe de brandweer het vuur probeerde te bestrijden. De huizen zijn behouden gebleven. De meeste bewoners konden ’s nachts alweer terug naar hun huis, enkelen kozen ervoor elders onderdak te zoeken.

De brand in uiteindelijk beperkt gebleven tot de werkplaats van de fietsenwinkel. Hier stonden flessen met gevaarlijke stoffen, maar volgens de brandweer zijn die niet bij de brand betrokken geweest. De oorzaak van de brand wordt onderzocht door Team Brandonderzoek.

Foto: Luciano de Graaf