Tweede deelauto Ellecom in gebruik genomen

ELLECOM – Inwoners van Ellecom die maar af en toe een auto nodig hebben, kunnen sinds vrijdag 5 juli gebruik maken van één van de twee elektrische deelauto’s die het dorp rijk is. De initiatiefnemers van energiecoöperatie Ellecom Energie Beheer (EEB) denken dat de deelauto een mooi alternatief is voor een tweede auto binnen het huishouden.

“Laat nou die tweede auto eens een paar maanden staan en kijk of het gebruik van een deelauto iets voor je is”, zegt Henk Hakken, één van de initiatiefnemers van EEB. Hij schat dat één deelauto vier tot acht tweede auto’s kan vervangen. En dat scheelt bijvoorbeeld in de kosten en in de drukte op straat of je eigen oprit. Hakken en zijn vrouw nemen zelf ook de proef op de som. “We rijden steeds minder en met ons pensioen in zicht zal dat nog meer afnemen. We vragen ons af of we wel twee auto’s nodig hebben.” Hakken realiseert zich dat het gebruik van een deelauto misschien iets meer planning kost. “De auto staat niet meer op je oprit, dus als je aan het klussen bent en ineens naar de Praxis moet, kan het zijn dat je misgrijpt. Maar als je goed plant en reserveert, hoeft dat niet vaak voor te komen.”

De energiecoöperatie EEB nam het initiatief om deelauto’s voor Ellecom te regelen. De coöperatie heeft zich ten doel gesteld energieleverancier te worden voor het dorp en is daar achter de schermen hard mee bezig. Maar ze wilde óók graag iets doen dat zichtbaar is voor de bewoners. “We willen niet alleen maar vergaderen en plannen maken, maar ook iets concreets realiseren. En met deze deelauto’s staat er echt iets waar mensen gebruik van kunnen maken”, aldus Hakken.

De Ellecomse deelauto’s worden beheerd in samenwerking met OnzeAuto. Wie er mee wil rijden koopt ‘rijtegoed’. Hoeveel er nodig is, is afhankelijk van het aantal kilometers dat er wordt gereden, maar ook van het aantal uren dat iemand met de auto op pad is. Via een app kan de gebruiker de auto reserveren. “Dit kan al tot 120 dagen van tevoren, dus als jij de woon-werkverkeer wilt vastleggen, kan dat ruim op tijd”, aldus Hakken.

De gebruikers van de auto zijn samen eigenaar en dus ook samen verantwoordelijk. “Dat past bij de gemeenschap van Ellecom. Mensen hebben hier iets voor elkaar over. En als je weet wie de gebruiker is die na jou de auto meeneemt, ben je er toch nét even iets netter op.”

Op dit moment doen er in Ellecom tien mensen mee, maar het zou mooi zijn als dat er nog wat meer worden, zegt Hakken. “We gaan actief op zoek naar deelnemers. Belangstellenden mogen een proefrondje rijden en we komen langs voor een keukentafelgesprek als iemand meer informatie wil.”

Foto: Theo Jansen

ellecomenergiebeheer.nl