Twee gewonden bij ongeluk in Angerlo, berm bezaaid met pakketjes

ANGERLO – Op de Zevenaarseweg bij Angerlo heeft woensdagmiddag 3 juli een ongeval plaatsgevonden tussen twee bedrijfsbusjes.

Rond 13.40 uur kwam de melding van het ongeluk binnen bij de meldkamer, waarna er twee ambulances en de politie werd opgeroepen. Op de Zevenaarseweg, ter hoogte van de kruising Kleine Veldstraat, kwamen door een voorrangsfout twee bedrijfsbusjes in botsing. Eén van de busjes, van PostNL, raakte van de weg en kwam in een droge sloot tot stilstand. De berm en de sloot lagen bezaaid met brokstukken en pakketten die de bezorger bij zich had.Bij het ongeluk raakten twee personen gewond. Eén van hen werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoelang de opruimwerkzaamheden en de berging van de voertuigen gaan duren, is onbekend.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink