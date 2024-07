Tijdelijke opvang voor 260 vluchtelingen in voormalige zusterflat Velp

VELP – Vanaf 1 september biedt de voormalige zusterflat aan de Broekstraat 9 in Velp opnieuw tijdelijke opvang aan maximaal 260 vluchtelingen. Zij blijven hier tot uiterlijk tot 15 juli volgend jaar

Er zijn momenteel te weinig opvangplekken in Nederland om onderdak te bieden aan alle vluchtelingen. Aangezien het COA de druk al lange tijd niet meer aankan, doet zij steeds vaker een beroep op gemeenten om opvangplekken te faciliteren en te realiseren. De ‘handreiking tijdelijke gemeentelijke spoedopvang’ biedt hiertoe de mogelijkheid.

De gemeente Rheden wil graag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om de druk bij het COA te verlagen en vluchtelingen op te vangen. Bovendien heeft de gemeente Rheden sinds 1 februari 2024 vanuit de Spreidingswet een taakstelling voor de opvang van 215 vluchtelingen. Volgens deze wet moet de gemeente Rheden deze plekken realiseren per 1 juli 2025.

IJsseldistrict

De zusterflat diende van 2015 tot 2017 ook al als tijdelijke opvang voor vluchtelingen. Daarom is deze locatie snel en effectief om te vormen naar een opvanglocatie die voldoet aan de kwaliteitseisen. De gemeente Rheden heeft als doel om de integratie en leefbaarheid in de omgeving te waarborgen. Dit project biedt een tijdelijke oplossing voor de opvang van asielzoekers, terwijl er tegelijkertijd gewerkt wordt aan een duurzame toekomst voor alle inwoners.

De grond waar de zusterflat op staat valt in het project IJsseldistrict en dat betekent dat de woningbouwplannen hiervoor gewoon doorgaan. De planning en ontwikkeling van de nieuwe woningen blijven op schema. De opvang zorgt hier niet voor vertraging.

Kosten

De gemeente Rheden opent deze locatie in eigen beheer. Het COA ondersteunt in het regelen van zorg en uitkering van leefgeld. Alle kosten rondom het realiseren van de opvang worden gedekt door het Rijk. Dit omvat zowel de werkzaamheden aan het pand als de dagelijkse operationele kosten van de opvanglocatie.

rheden.nl/vluchtelingen

vluchtelingen@rheden.nl