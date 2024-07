VELP – Nog drie woensdagen, tot aan de vakantie, is er van 10.30 tot 12.00 uur theaterles in Ons Raadhuis in Velp. Een theateractiviteit stond al lang op het verlanglijstje van Ons Raadhuis. Enkele weken geleden kwam Serge Metselaar, gediplomeerd theaterdocent, langs met haar aanbod om hiermee te starten. De lessen zijn half juni begonnen, maar er is nog ruimte voor enkele deelnemers. De lessen zijn op de woensdagochtenden 10, 17 en 24 juli. De eerste keer meedoen is gratis. De activiteitencoach kan vertellen wat de kosten zijn als deelnemers besluiten regelmatig mee te gaan doen. Enige ervaring met improvisatie is een pré.V oor meer informatie bel naar 026-8449140, mail naar info@onsraadhuis.com of kom langs.

