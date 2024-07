The Royal Opera House in filmhuis Doesburg

DOESBURG – Op zondag 14 juli is bij Filmhuis Doesburg een voorstelling te zien van The Royal Opera in Londen. Getoond wordt ‘Andrea Chénier’, een opera van componist Umberto Giordano. De film begint om 10.00 uur en duurt 3 uur en 15 minuten, met pauzes.

Het verhaal is geïnspireerd op het leven van de Franse dichter André Chénier en speelt zich af rond 1789, nog voor het uitbreken van de Franse Revoltie. Chénier wordt gevraagd om als dichter op te treden tijdens een adellijk feest op het kasteel van gravin di Coigny. Maddalena, de dochter van de gravin, flirt met hem. Chénier is echter geschokt door alle decadentie en draagt een gedicht voor waarin hij het opneemt voor de armen. Een kleine opstand ontstaat onder het bedienend personeel, geleid door Carlo Gérard. Chénier wordt samen met een aantal bedienden weggestuurd.

Chénier, Gérard en Maddalena treffen elkaar in Parijs. De twee mannen zwaardvechten om Maddalena en Gérard raakt gewond. Maddalena en Chénier vluchten. Carlo Gérard leidt de rechtszaak tegen Chénier tijdens het Revolutionair tribunaal. Deze wordt ervan beschuldigd Maximilien de Robespierre, de bloeddorstige leider van de revolutie, beledigd te hebben. Chénier probeert zichzelf vrij te pleiten.

Reserveren: filmhuis-doesburg.nl