Tennisclinic voor G-Voetballers

LOENEN – Zaterdagmorgen 8 juni hebben de voetballers met een beperking van Loenermark een tennisclinic gevolgd bij de Loenense Tennis Club (LTC). Een paar maanden geleden waren de tennissers te gast bij Loenermark om een wedstrijdje te voetballen. Nu was het de beurt aan de voetballers om te laten zien dat ze ook een aardig balletje kunnen slaan. Het was prachtig weer, de zon scheen volop en de spelers hadden er zin in.

Na een drankje en welkomstwoordje werd er fanatiek begonnen aan de warming-up. Daarna was het de hoogste tijd om een balletje te gaan slaan. Favoriet was overduidelijk het ballenkanon. En dit niet alleen bij de spelers, ook ouders konden het niet laten om de strijd aan te gaan. Ook de behendigheidsspelletjes vielen in de smaak. De uitvoering leek zo gemakkelijk, maar het viel toch tegen om bijvoorbeeld flesjes te raken. Gelukkig was er nog genoeg tijd over om het geleerde in de praktijk te brengen in wedstrijdjes tegen de ervaren tennissers van LTC.

Na afloop was er voor iedereen een welverdiend drankje. Het was een zeer geslaagde gezamenlijke activiteit die in september een vervolg krijgt. Dan komen de tennissers weer naar het Lonapark voor een voetbalwedstrijd.