Team Trompettahhh wint schoolvoetbal Doesburg

DOESBURG – Na een regenachtige periode werd het woensdag 19 juni eindelijk mooi weer. Precies op het tijd voor het schoolvoetbal in Doesburg, dat werd gespeeld op het sportpark van Sportclub Doesburg.

Dit jaar deden maar liefst honderd kinderen, verdeeld over twaalf teams in drie leeftijdscategorieën hun best op het voetbalveld. Ze speelden elk vier wedstrijden van 12 minuten. De groepen 3/4 speelden op een kleiner veld, met kleine doeltjes en zonder keeper in teams van vier spelers. De groepen 5/6 en 7/8 speelden wel met doelman en deden dat 6 tegen 6 en 8 tegen 8. De vaste scheidsrechters Anton en Ezra Munster werden aangevuld met de JC-leden Joop, Jeroen of Rodney en zo werden alle 24 wedstrijden prima begeleid.

Er werd fanatiek gespeeld, maar het draaide deze dag vooral om plezier, samen sporten en respect. Niet alleen de eerste plaats in de wedstrijd was gewild, ook de beker voor sportiefste coach en sportiefste team waren direct in trek. De award voor sportiefste coach ging naar de begeleiders van team ‘Real Horizon’. Sportiefste team werd ‘Girl power’, het meidenteam dat positief bleef, ondanks een aantal flinke tegenslagen. Met een positieve instelling wisten de meiden toch de laatste wedstrijd te winnen.

Winnaar van het toernooi werd team ‘Trompettahhh’ in groep 7/8. In groep 5/6 won team ‘De Toppers’ en in groep 3/4 was de overwinning voor ‘Beinum Boys’.

Team ‘Trompettahh’ pakte de eerste plaats in de poule voor de groepen 7/8.

De winnaars uit groep 5/6, ‘De Toppers’, samen met ‘Girl Power’, het sportiefste team van het toernooi

Meer foto's