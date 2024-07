Te veel ‘PeukMeuk’ in Velp

VELP – Tijdens de landelijke actie PeukMeuk, die werd gehouden op zaterdag 6 juli, heeft een groep vrijwilligers rondzwervende sigarettenpeuken opgeraapt in Velp. Binnen twee uur tijd werden tweeduizend filters geraapt op de parkeerplaats en bij de ingang van sporthal en sportcafé De Dumpel en rondom het parkeerterrein, de rokersplek en de ingangen van het Astrum College.

Met deze actie wil de organisatie, waaronder ‘peukemeisje’ Bernadette Hakken uit Ellecom, aandacht vragen voor het grote zwerfvuilprobleem van plastic sigarettenfilters met toxische stoffen. De groep die in Velp aan het werk is gegaan, vraagt de gemeente Rheden en het Astrum College de rookvrije zones te handhaven en schoon te houden en bezoekers en gebruikers van hun terreinen te stimuleren hun afval weg te gooien op een daarvoor bestemde plek.

plasticpeukencollectief.nl