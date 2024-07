HALL – Op donderdag 4 juli is er een bijeenkomst van Stichting Ouderenwerk in de Wheme in Hall. Matthijs van Teteringen van de PLUS supermarkt uit Eerbeek is deze middag te gast. Hij geeft een beeld over de werking van de supermarkt.

De toegang is vrij. Aanvang is 14.00 uur.