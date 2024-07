Studentenbespeling Doesburgs Carillon

DOESBURG – Deze zomer zijn er weer studentenbespelingen op het Doesburgs Carillon. De eerste is in juli, in augustus volgen er nog twee. De bespelingen zijn steeds op zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur. Zaterdag 20 juli zal Jessica Simonetti de eerste bespeling verzorgen. Jessica heeft het Doesburgs carillon al twee keer eerder bespeeld. Vorige maand heeft zij haar master beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort behaald.