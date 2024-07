Ster van Middachten bij Boul’Animo

DIEREN – Zaterdag 20 juli houdt jeu de boulesvereniging Boul’Animo voor de 37e keer haar tweede jaarlijkse open toernooi ‘De Ster van Middachten’ op haar complex aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren. Zoals de naam doet vermoeden, werden de eerste edities destijds gespeeld in de tuinen van Kasteel Middachten in De Steeg. Net als de Grand Prix Animo trekt ‘De Ster’ steeds een groot aantal topspelers naar Dieren. Ook dit jaar staan weer meerdere heersende en oud-Nederlands Kampioenen op de deelnemerslijst, samen met andere sterke teams uit binnen- en buitenland. Diverse teams van het organiserende Boul’Animo doen mee. Vanaf 10.30 uur strijden 48 teams om de felbegeerde titel en mooie prijzen. Belangstellenden kunnen de wedstrijden de hele dag meemaken, de toegang is vrij.