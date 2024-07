Spreekuur OV-ambassadeurs

DIEREN – Maandag 22 juli is er weer een speekuur van de OV-ambassadeurs in de bibliotheek in Dieren. Tussen 14.00 en 15.30 uur zijn er vrijwilligers paraat die 55-plussers advies en tips geven over het reizen met trein of bus.

Voor sommige mensen is het al even geleden dat ze gebruik hebben gemaakt van het openbaar vervoer. Door de OV-ambassadeurs te bevragen en door te doen, blijkt het allemaal mee te vallen. Een uitje naar familie of een bekende, een bezoek aan het museum of een controle in het ziekenhuis is dan geen probleem meer.

Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren geven OV-ambassadeurs advies en tips aan 55-plussers over het reizen met trein of bus. Zo helpen zij hun leeftijdsgenoten langer zelfstandig te reizen en kan men zelf ervaren dat reizen met het openbaar vervoer niet moeilijk is.

Naast het spreekuur in de bibliotheek zijn er telefonische spreekuren. In de maanden juli en augustus zijn deze op maandag- tot en met vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur